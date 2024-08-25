В России начали продавать малоизвестный среднеразмерный кроссовер по цене Lada Vesta

Считается, что купить новый кроссовер в России по цене ниже 1 миллиона 800 невозможно. Но недавно этот тезис был опровергнут появившимся в Сети объявлением. Один из небольших автосалонов, торгующих преимущественно автомобилями, ввезенными по параллельному импорту, начал предлагать малоизвестный среднеразмерный «паркетник», который стоит как Lada Vesta в «топовых» комплектациях.

Редакция Daily-Motor.Ru выяснила, что речь идет о кроссовере Soueast DX8S. Это среднеразмерный SUV, разработанный в Китае. Его создателем является «поднебесная» марка Soueast, появившаяся на свет в 1995 году.

На первых порах этот бренд торговал перелицованными автомобилями Mitsubishi, но впоследствии избавился от японских корней и сейчас выпускает исключительно китайские машины.

Модель DX8S этого автопроизводителя обладает размерами в 4,8-метра, шириной – в 1,9-метра и высотой в 1,7-метра. Расстояние между осями машины равно 2,7-метрам. В Китае такие автомобили предлагаются как в пятиместной, так и семиместной версиях, но к нам кроссовер приехал пока только с двухрядным салоном.

Под капотом DS8S красуется полуторалитровый «наддувный» двигатель мощностью 156 лошадиных сил, который устанавливается во множество моделей Chery и его суббрендов, включая Omoda и Kaiyi. Связку ему составляет шестискоростная роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением и безальтернативный передний привод.

Но самое интересное в этом предложении – цена. За кроссовер просят всего 1 миллион 753 тысячи рублей.