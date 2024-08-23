Новый кроссовер Dacia C-Neo на базе Duster показался на первом рендере

Компания Dacia (входит в состав Renault) взялась активно расширять список своих моделей, построенных на новой платформе CMF-B. Эта архитектура уже легла в основу третьей генерации Duster, а теперь ее собираются использовать для совершенно новой модели, которую назовут C-Neo.

Накануне в Сети появился первый рендер от дизайнеров «Auto-Journal», демонстрирующий возможную визуальную составляющую этого проекта.

Передняя часть машины, показанной на изображении, близка по решениям к третьему поколению Duster. Ей достались Y-образные светодиодные фары, между которыми расположатся хромированные штрихи и современный логотип Dacia.

Бампер автомобиля выполнили в строгой форме с обилием резких линий и двумя вертикальными воздухозаборниками по бокам.

Последней отличительной чертой кроссовера могут стать скошенные задние стойки кузова, в которые будут интегрированы ручки дверей, а также уникальные задние фонари и бампер.

Если слухи подтвердятся, то C-Neo будет относительно большим. Длина машины может перевалить за отметку в 4,5-метра, а салон по простору сможет конкурировать с Toyota и Skoda.

Технические характеристики новинки Dacia пока не раскрыты, однако инсайдеры пишут, что ждут под капотом кроссовера мягкие гибриды, полноценные гибридные силовые установки, а также двигатели, работающие на сжиженном газе. Их мощность составит от 100 до 140 лошадиных сил.

Премьера новой модели Dacia состоится в конце 2025 года, а в автосалонах машина появится только в 2026 году.