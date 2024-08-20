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Автосалоны начали торговать в России новым японским кроссовером по удивительной цене

Он стоит примерно столько же, сколько Geely Coolray

Текст: Алексей Шмидт
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Цены на иномарки в России продолжают расти, а стоимость машин некитайских брендов переходит все мыслимые и немыслимые пределы. Впрочем, недавно в сегменте компакт-кроссоверов страны появился представитель японского автопрома, который по своей стоимости практически идентичен отдельным «поднебесным» моделям. 

Как выяснила редакция Daily-Motor.Ru, «серые» дилеры привезли в РФ маленькую партию «паркетников» Honda XR-V. Это машины второго поколения (2024 года выпуска), которые продаются исключительно в КНР. Там их собирают на мощность совместного предприятия Dongfeng-Honda

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XR-V представляет собой аналог глобальной модели HR-V. Автомобили отличаются друг от друга лишь отдельными элементами дизайна. По габаритам этот кроссовер является почти 100-процентным аналогом Geely Coolray. Его длина составляет идентичные 4380 мм, а ширина и высота близкие к «китайцу» 1790 и 1590 мм соответственно. 

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Автомобили, ввезенные в Россию, оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 124 лошадиные силы, который трудится в паре с автоматической коробкой передач и безальтернативным передним приводом.

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Но интереснее всего является цена такого автомобиля. Стоимость Honda XR-V в России начинается от 2 миллионов 410 тысяч рублей. Это примерно столько же, сколько сейчас у нас просят за минимальные комплектации Geely Coolray (РРЦ). 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Autohome

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