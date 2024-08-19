В Россию вернулся Renault Megane: теперь это кроссовер

В гамме Renault модель Megane долгое время предлагался как в кузовах седан и универсал и хэтчбек, так и купе и даже кабриолет. Но в 2021 году этот легковой автомобиль превратился в кардинально иной продукт, став кроссовером, да еще и полностью электрическим. «Паркетнику» присвоили название Megane E-Tech и отправили продаваться в Европе, а теперь его стало возможно приобрести и в России.

По данным Daily-Motor.Ru, один из московских «серых» дилеров привез в РФ экземпляр кроссовера Renault Megane E-Tech. Машина прибыла на наш рынок из Европы и была куплена в Германии.

Это совершенно новый автомобиль с пробегом всего 10 километров в одной из топовых комплектаций. Под его капотом установлен электромотор, выдающий 218 лошадиных сил, а за переключение передач отвечает автоматическая коробка передач.

Длина Megane E-Tech равна 4,2-метрам, ширина – 1,8-метрам, а высота – 1,5-метрам. Расстояние между осями кроссовера достигает 2,7-метров.

В этом исполнении ввезенный в Россию кроссовер «Меган» идет с батареей емкостью 60 кВт/ч, которая обеспечивает ему дальнобойность на уровне 470 километров по циклу WLTP.

Разумеется, Renault Megane E-Tech отнюдь недешев. В Европе за него в этом оснащении просят от 42 тысяч 900 евро (4,2 миллиона рублей), но в России кроссовер оценен гораздо дороже. Стоимость машины на нашем рынке составляет 7 миллионов 400 тысяч рублей.