В Россию привезли самый надежный люксовый SUV в мире

Линейка моделей Lexus обладает множеством автомобилей, которые известны своей надежностью. Но далеко не все из них могут похвастаться тем, что их называют самыми безотказными машинами в мире. Накануне один из таких авто приехал в Россию по параллельному импорту.

Как выяснилось в ходе мониторинга отечественного рынка, «серые» дилеры начали торговлю в стране внедорожниками Lexus GX 2024 года. Это машины нового поколения, представленного совсем недавно.

Их оборудование включает в себя 3,4-литровый бензиновый мотор V6 с турбонаддувом (V35A-FTS), выдающий 349 лошадиных сил, в сочетании с которым работает «автомат» и система полного привода. Автомобили ввозят в Россию из разных стран, в том числе из Китая и даже США (несмотря на санкции).

Lexus GX уникален тем, что считается наиболее долговечным люксовым SUV в мире в 2024 году. В недавнем исследовании журнала «Top Speed» этот рамный внедорожник заработал самый высокий рейтинг надежности в 84 балла из 100 возможных.

Сколько стоит эта машина в России, спросите вы? Цены на нее соответствуют статусу и отнюдь небюджетны. За самые доступные варианты GX 2024 у нас сейчас просят от 10 миллионов рублей, в то время как самые дорогие оценены в сумму до 19 миллионов 200 тысяч рублей соответственно.