«Серый» дилер привез в РФ новый «горячий» испанский кроссовер

В 2020 году испанский бренд Cupra, которым владеет концерн Volkswagen, представил на суд общественности новый «заряженный» кроссовер Formentor. В основу машины легла немецкая платформа MQB Evo. В середине этого лета этот «паркетник» пережил обновление, а теперь его экземпляры стали доступны не только в Европе, но и в России.

По информации Daily-Motor.Ru, несколько «серых» автосалонов привезли в РФ рестайлинговые вседорожники Cupra Formentor.

Это новые машины, выпущенные совсем недавно, которые оснащены гибридной силовой установкой на базе 1,4-литрового ДВС, выдающей 245 лошадиных сил, а также 2-литровым турбомотором TSI на 333 «силы». Ассистирует обоим 7-диапазонная роботизированная коробка передач DSG, а привод можно выбрать как передний, так и полный.

Базовый Cupra Formentor с 2-литровым турбодизелем, мощность которого составляет тривиальные 150 лошадиных сил, до России не доехал. Сейчас такой кроссовер продается далеко не во всех странах Европы.

Цены на новый испанский «горячий» кроссовер в России начинаются от 5 миллионов 500 тысяч рублей и доходят до 7 миллионов 800 тысяч рублей в зависимости от уровня оснащения и наценки самого дилера.