В России появился новый компакт-кроссовер Kia: цена удивит в худшую сторону

Как известно, ни о каких официальных поставках в Россию автомобилей Kia речи сейчас не идет. Вместо этого машины этого автопроизводителя ввозят к нам по серых схемам, которые заметным образом отражаются на цифрах в прайс-листах.

Накануне редакция Daily-Motor.Ru выяснила, что в РФ стал доступен новый компакт-кроссовер Kia. В нашей стране он никогда официально не продавался, но зато приехал сейчас в виде гибрида и с ценой, которая превосходит большинство аналогов в этом сегменте.

Машину продает частное лицо, которое утверждает, что речь идет о комплектации Niro Signature-2024.

Такие автомобили оснащаются 1,6-литровым бензиновым атмосферным мотором, который работает в сочетании с электрическим двигателем и роботизированной коробкой передач. Расход топлива Niro составляет всего 4,4-литра на 100 километров, а дальнобойность машины при полностью заполненном баке равна внушительным 965 километрам.

Впрочем, за все это удовольствие придется неплохо раскошелиться. Если в 2022 году Niro ввозили к нам по ценам в 3,5-миллиона рублей, то в 2024-м году эта цифра увеличилась почти на миллион. Стоимость этой модели Kia в РФ составляет 4 миллиона 400 тысяч рублей.