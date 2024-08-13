В Россию привезли самый долговечный компакт-кроссовер в 2024 году

Кроссовер Honda CR-V остается одним из бестселлеров сегмента SUV во всем мире. И неспроста. Такие автомобили продаются огромными тиражами во многом благодаря их надежности. Из России CR-V, как и все «Хонды», ушел еще в начале 2022 года, но недавно вернулся в новом, шестом поколении.

По информации Daily-Motor.Ru, несколько крупных «серых» дилеров ввезли в РФ новые кроссоверы CR-V. Машины приехали к нам по параллельным схемам поставок, в которых сама «Хонда» никаким образом не участвовала.

Автомобили предлагаются в нескольких вариантах оснащения: как с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 193 лошадиные силы, так и в гибридной модификации на базе 2-литрового ДВС мощностью 184 л.с. Связку обоим составляет бесступенчатая вариаторная коробка передач, а тип привода можно выбирать между передним или полным.

В актуальной, шестой по счету генерации CR-V сохранила репутацию надежного автомобиля и даже упрочила доминирование в собственном сегменте рынка компактных SUV.

В недавнем исследовании портала «iSeeCars» CR-V заняла первое место в списке наиболее долговечных компакт-кроссоверов 2024 года, заработав оценку надежности в 9 баллов из 10. Это оказалось на 0,4-балла больше, чем получил занявший второе место Subaru Outback и на 0,5-балла в случае с замкнувшим тройку Toyota RAV4 соответственно.

Порядок цен на самый безотказный компактный кроссовер 2024 года в России выглядит следующим образом. Самые бюджетные комплектации этой модели стоят от 3,5 миллиона рублей, тогда как наиболее дорогие оценены в 7 миллионов 870 тысяч рублей.