Mitsubishi Delica Mini превратилась в автомобиль поддержки для гонок 

Mitsubishi выпустила кей-кар Delica Mini, который технически не имеет к оригинальной «Делике» никакого отношения, в 2022 году. Автомобиль был построен на платформе модели eK XSpace и обладал ультракомпактными размерами и малолитражным мотором.

На днях машину применили в новой для нее ипостаси – в качестве автомобиля поддержки в Азиатской серии ралли по пересеченной местности 2024 года. Как видно на снимках с гоночного мероприятия, очаровательный маленький кей-кар получил набор специального оборудования для более эффективного выполнения своих задач.

Во-первых, он обладает хоть и крошечными, но вездеходными покрышками фирмы Yokohama, а также легкосплавными колесами Work Crag T-Grabicii.

Кроме того, у машины есть массивный экспедиционный багажник на крыше, к которому идет специальная лестница, и дополнительная светотехника в виде «люстры» с четырьмя плафонами, прикрытыми решетками от попадания больших камней.

Внутри и технически спецверсия Delica Mini не изменилась и представляет собой заводской автомобиль.

Под капотом машины установлен родной 64-сильный турбомотор со стартер-генератором на 2,7 лошадиных силы, сопряженный с вариатором и полным приводом с муфтой на задней оси.

Фото: SHARLEEN BANZON