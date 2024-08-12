ДомойАвтоновости сегодняMitsubishi Delica Mini превратилась в автомобиль поддержки для гонок 

Mitsubishi Delica Mini превратилась в автомобиль поддержки для гонок 

Опубликованы фото

Текст: Михаил Романченко
1 1723426144

Mitsubishi выпустила кей-кар Delica Mini, который технически не имеет к оригинальной «Делике» никакого отношения, в 2022 году. Автомобиль был построен на платформе модели eK XSpace и обладал ультракомпактными размерами и малолитражным мотором.

На днях машину применили в новой для нее ипостаси – в качестве автомобиля поддержки в Азиатской серии ралли по пересеченной местности 2024 года. Как видно на снимках с гоночного мероприятия, очаровательный маленький кей-кар получил набор специального оборудования для более эффективного выполнения своих задач.

2 1723426144

Во-первых, он обладает хоть и крошечными, но вездеходными покрышками фирмы Yokohama, а также легкосплавными колесами Work Crag T-Grabicii.

Сейчас читают на Daily-Motor.Ru

Кроме того, у машины есть массивный экспедиционный багажник на крыше, к которому идет специальная лестница, и дополнительная светотехника в виде «люстры» с четырьмя плафонами, прикрытыми решетками от попадания больших камней. 

3 1723426145

Внутри и технически спецверсия Delica Mini не изменилась и представляет собой заводской автомобиль. 

Под капотом машины установлен родной 64-сильный турбомотор со стартер-генератором на 2,7 лошадиных силы, сопряженный с вариатором и полным приводом с муфтой на задней оси.

Фото: SHARLEEN BANZON 

Интересное по теме:

Самое популярное на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+