Австралиец случайно сжег свой Nissan Pathfinder, пытаясь выгнать из него паука

Как бы вы отреагировали, если бы увидели насекомое в своем автомобиле? Некоторые пытались отмахнуться от него, в то время как другие просто прихлопнули бы его одним быстрым ударом. Но один австралийский автомобилист он выбрал крайне неортодоксальный метод, чтобы избавиться от этой проблемы.

Владелец Nissan Pathfinder решил вытравить из салона своего автомобиля, но случайно поджог машину и она сгорела дотла.

Подробностей об этом странном инциденте пока не много, но есть запись радиопереговоров экстренных служб, в одном из фрагментов которого звучат следующие слова: «Он поджог автомобиль, пытаясь выгнать паука».

Как сообщает австралийское автомобильное издание «CarExpert», данных о том, удалось ли владельцу Pathfinder избавиться от паука в салоне своей машины таким неординарным способом, а также не пострадать при этом самому, неизвестно.

Одно можно сказать точно. Ни одна страховая компания не покроет ему ущерб, который он сам нанес своему автомобилю. А слова о том, что машина загорелась из-за насекомых в ней, вряд ли помогут изменить решение страховщиков в пользу потерпевшего и, вероятно, вызовут у него лишь истеричный смех.