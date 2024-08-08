В Россию вернулся японский спортивный бизнес-седан от Acura

Как известно, у японского автомобильного бренда Honda существует собственный суббренд Acura, который выпускает премиальные автомобили. Бизнес этого автопроизводителя сейчас ориентирован в основном на Соединенные Штаты Америки, но до 2016 года его машины предлагались и в России.

Накануне стало известно о том, что на наш рынок вернули одну из моделей Acura, которая появилась на нем непосредственно перед уходом компании из РФ в 2016-м году.

Как удалось узнать Daily-Motor.Ru, один «серый» дилер, специализацией которого является продажа машин, ввезенных по параллельному импорту, привез в Россию седан Acura TXL. Это спортивный бизнес-седан, который сейчас продают только в США.

Машина оснащается 3-литровым турбобензиновым мотором V6, максимальная мощность которого равна 360 лошадиным силам. Двигатель работает в паре с десятидиапазонным «автоматом» и полным приводом.

Acura TXL отсутствовала на российском рынке без малого 10 лет. И, разумеется, за это время сильно подорожала. Если в 2014-м году за этот седан у нас просили от 1 миллиона 899 тысяч рублей, то сейчас машина стоит минимум 7 миллионов 500 тысяч рублей.