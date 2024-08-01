Toyota выплатит владельцам RAV4 по 75 долларов за проблемы с клеммами аккумулятора: адвокаты получат миллионы

В прошлом году Toyota признала, что многие владельцы ее кроссоверов RAV4 столкнулись с неожиданной проблемой. На их машинах существовал риск короткого замыкания, который вызывался не должным образом затянутыми клеммами аккумулятора. В ноябре компания отозвала из-за этого дефекта 1 миллион 900 тысяч единиц «РАВ4», а недавно пошла на мировую с клиентами, подавшими на нее в суд.

Владельцам кроссоверов, в которых обнаружилась такая проблема, выплатят по 75 долларов. Что самое интересное, адвокаты, участвовавшие в этом деле и одержавший победу над юристами Toyota, получат гораздо больше – 13 миллионов 250 тысяч долларов гонорара и 350 тысяч долларов расходы на судебные издержки.

Первый иск, связанный с этим вопросом, был подан в марте 2021 года. Это произошло вскоре после того, как организация NHTSA начала расследовать сообщения о проблемах с аккумулятором в RAV4 2013-2018 годов выпуска.

Вскоре было установлено, что дефектные автомобили могли быть оснащены 12-вольтовыми батареями с меньшим верхом, чем требуется. Это затрудняло их фиксацию креплениями, а когда положительная клемма касалась зажима, это приводило к короткому замыканию и возгоранию моторного отсека машины.

Помимо тех, кому выплатят по 75 долларов, будет 12 человек, которые получат от компании по 5 тысяч долларов каждый. Все они столкнулись с существенными повреждениями своих автомобилей в результате пожара.