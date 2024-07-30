В Россию начали ввозить новый минивэн Honda Freed

В мае этого года Honda представила на суд общественности новое поколение своего популярного однообъемника – Freed. Сегодня эта машина предлагается исключительно на японском рынке, но накануне выяснилось, что теперь она доступна и для российских покупателей.

По информации Daily-Motor.Ru, в РФ появились первые экземпляры третьей генерации Honda Freed. Машины 2024 производственного года ввез к нам человек, занимающийся параллельным импортом автомобилей из Японии.

В Россию приехали компактвэны в базовой комплектации Air (в Японии у этой модели существует альтернативный «внедорожный» вариант Crosstar). Их арсенал включает в себя 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор с отдачей в 131 лошадиную силу, а также вариатор и передний привод.

Учитывая, что такие машины предлагаются только в Японии, все они обладают правосторонним расположением руля и педалей. Внутри них может расположиться до шести человек.

Список оснащения новых Freed может похвастать 2-спицевым рулевым колесом, цифровой комбинацией приборов, климат-контролем, адаптивным круиз-контролем и мультимедийной системой с планшетным экраном.

Цены на новые Honda Freed в России равны 2 миллионам 200 тысячам рублей.