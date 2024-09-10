Эти автомобили получили награду «Wards Best Engines» за лучшие двигатели в 2024 году

По мере того, как автопроизводители переходят с традиционных моторов на электрифицированные силовые установки, в ежегодных рейтингах лучших двигателей происходят кардинальные пертурбации. На днях эксперты «Wards Auto» опубликовали собственный ТОП-10 автомобилей, которые обладают лучшими силовыми агрегатами в 2024 году. И главным сюрпризом в нем стало количество машин, оснащенных гибридными силовыми установками.

В число победителей премии «Wards Best Engines Award» в этом году вошли сразу восемь электрифицированных автомобилей, четыре из которых являются стандартными гибридами (HEV), а еще два – подключаемыми (PHEV). Кроме них в список лучших были включены два чистых электрокара.

Жюри конкурса оценивало машины на основе мощности, крутящего момента и эффективности их силовых установок. При этом в расчет брались исключительно новые, либо значительно улучшенные агрегаты.

Победителей премии распределили в алфавитном порядке. Весь список машин с лучшими двигателями в 2024 году выглядит следующим образом: