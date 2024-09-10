Эти автомобили получили награду «Wards Best Engines» за лучшие двигатели в 2024 году

По мере того, как автопроизводители переходят с традиционных моторов на электрифицированные силовые установки, в ежегодных рейтингах лучших двигателей происходят кардинальные пертурбации. На днях эксперты «Wards Auto» опубликовали собственный ТОП-10 автомобилей, которые обладают лучшими силовыми агрегатами в 2024 году. И главным сюрпризом в нем стало количество машин, оснащенных гибридными силовыми установками.
В число победителей премии «Wards Best Engines Award» в этом году вошли сразу восемь электрифицированных автомобилей, четыре из которых являются стандартными гибридами (HEV), а еще два – подключаемыми (PHEV). Кроме них в список лучших были включены два чистых электрокара.
Жюри конкурса оценивало машины на основе мощности, крутящего момента и эффективности их силовых установок. При этом в расчет брались исключительно новые, либо значительно улучшенные агрегаты.
Победителей премии распределили в алфавитном порядке. Весь список машин с лучшими двигателями в 2024 году выглядит следующим образом:
- BMW X5 xDrive50e — 3,0 л с турбонаддувом I-6 PHEV
- Chevrolet Corvette E-Ray — 6,2 л V-8 HEV
- Ford F-150 PowerBoost — 3,5 л V-6 HEV с турбонаддувом
- Honda Civic Hybrid — 2,0 л I-4 HEV
- Hyundai Ioniq 5 N AWD – электрическая силовая установка
- Kia EV9 GT – Электрическая силовая установка
- Porsche Cayenne E-Hybrid — 3,0 л V-6 HEV с турбонаддувом
- Ram 1500 Tungsten — 3,0 л с турбонаддувом I-6
- Toyota Camry XSE AWD — 2,5 л I-4 HEV
- Toyota Corolla GR — 1,6 л с турбонаддувом I-3.