В Россию привезли новый европейский хардкорный внедорожник 

В России традиционно пользуются высоким спросом автомобили, способные демонстрировать свое превосходство перед другими на бездорожье. Поэтому неудивительно, что недавно наш рынок пополнился машиной, которая выпускается в Европе и является наследницей легендарного Land Rover Defender.

Речь, разумеется, идет о внедорожнике Ineos Grenadier, выпускаемой британской фирмой Ineos Automotive. Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию ввезли первый экземпляр этой модели 2024 производственного года. Внедорожник обладает рамной конструкцией кузова и неразрезными мостами, которые в связке с системой полного привода и отличной геометрией делают из него выдающегося «проходимца».

Под капотом машины, приехавшей в РФ по параллельному импорту, установлен битурбированный дизельный мотор BMW B57 рабочим объемом 3-литра. Его отдача равна 249 лошадиным силам, а пиковый крутящий момент составляет 550 Нм. Двигатель сопряжен с 8-скоростной АКПП.

Автомобиль предложен в одной из простых комплектаций Fieldmaster. Помимо стандартного оснащения машина идет с пакетом дополнительных опций, в числе которых тонировка стекол, лестница сзади, а также колесные диски, обутые в «грязевые» покрышки BFGoodrich.

В Европе за такие машины просят от 81 тысячи 800 евро (7 миллионов 600 тысяч рублей), но в России Ineos Grenadier предлагают купить за ни много ни мало 10 миллионов 900 тысяч рублей.