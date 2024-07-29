Toyota не хочет рисковать с новым поколением RAV4 

С момента появления в продаже в середине 90-х годов Toyota RAV4 стала флагманом модельного ряда японского бренда по всему миру. Задуманный как автомобиль для приключений за последние 3 десятилетия «РАВ4» превратился в семейную машину и почти дорос до D-сегмента.

Кроссовер отлично делает свою работу, оставаясь вторым самым популярным автомобилем Toyota в мире после Corolla. И, судя по заявлениям руководства компании, в новом поколении ждать от него серьезных перемен не стоит.

В определенный момент начали ходить слухи о том, что «Тойота» хочет электрифицировать RAV4, но высокопоставленный представитель бренда опроверг эту информацию:

«Новое поколение не будет кардинальным изменением. Клиенты четко обрисовали, чего они требуют от RAV4, какой размер, дизайн, производительность и технологии им нужны. Как мы сделаем его лучше? Модернизация, адаптация к нормам выбросов, наблюдение за конкурентами и точечные доработки в необходимых местах. Но больших изменений не будет».

Очевидно, что Toyota не хочет рисковать с моделью, которая за прошлый год была реализована по всей планете в количестве более 1 миллиона 100 тысяч единиц.