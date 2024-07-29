Toyota не хочет рисковать с новым поколением RAV4 

С момента появления в продаже в середине 90-х годов Toyota RAV4 стала флагманом модельного ряда японского бренда по всему миру. Задуманный как автомобиль для приключений за последние 3 десятилетия «РАВ4» превратился в семейную машину и почти дорос до D-сегмента.
Кроссовер отлично делает свою работу, оставаясь вторым самым популярным автомобилем Toyota в мире после Corolla. И, судя по заявлениям руководства компании, в новом поколении ждать от него серьезных перемен не стоит.
В определенный момент начали ходить слухи о том, что «Тойота» хочет электрифицировать RAV4, но высокопоставленный представитель бренда опроверг эту информацию:
Очевидно, что Toyota не хочет рисковать с моделью, которая за прошлый год была реализована по всей планете в количестве более 1 миллиона 100 тысяч единиц.