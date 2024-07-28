Самым ненадежным полноразмерным пикапом оказалась одна из моделей Toyota

Автомобили Toyota считаются одними из самых безотказных в мире. Но в последнее время в отдельных сегментах дела компании идут уже не так хорошо, как раньше. В особенности, если взглянуть на категорию полноразмерных пикапов.

Журнал «J.D.Power» провел исследование в этом классе, выяснив, какой автомобиль в нем является самым проблемным по состоянию на 2024 год. И, неожиданным образом, им оказался пикап Toyota Tundra.

Машина получила худшую оценку в сегменте, составившую всего 78 баллов из 100. И, вероятно, на нее сильно повлияла недавняя неприятная история, связанная дефектом двигателя Tundra.

Напомним, Toyota объявила отзывную кампанию в отношении десятков тысяч пикапов «Тундра», оснащенных бензиновым мотором V6. В двигателе обнаружились остатки стружки, попавшие туда во время механической обработки силового агрегата. Дефект сопровождается внезапной потерей мощности и выходом мотора из строя.

Всех владельцы таких пикапов вскоре оповестят о необходимости посещения ближайшего дилерского центра, где на их машинах заменят двигатели по гарантии.