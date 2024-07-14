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Автомобили, двигатели которых прослужили более 1 миллиона км

ТОП-5

Текст: Алиса Шашкова
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Надежность автомобиля была и остается одним из приоритетов для покупателей всех поколений. И одно из главных мест в ней занимает безотказность силового агрегата машины.

Эксперты Daily-Motor.Ru на основе существующих в мире примеров составили список из автомобилей, двигатели которых оказались способны преодолеть более 1 миллиона километров пробега без каких-либо серьезных поломок. 

Volvo P1800S

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Безусловным лидером в этом рейтинге является седан Volvo P1800S 1966 года, проехавший за свою жизнь 5 миллионов 230 тысяч километров. За этот невероятный пробег ему понадобилось всего 2 капремонта его 1,8-литровой рядной бензиновой «четверки» мощностью 103 лошадиные силы, но большинство заводских деталей двигателя даже в ходе них были сохранены. 

Mercedes-Benz W124

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Свою безукоризненную надежность доказал и Mercedes-Benz W124. В Германии есть живой пример, когда владелец этой машины 1976 года преодолел на ней 3 миллиона 400 тысяч километров.

Добиться этого удалось благодаря неубиваемости его 2-литрового 4-цилиндрового дизельного агрегата на 74 лошадиные силы, который в течение первого миллиона километров не потребовал никаких вмешательств в его конструкцию кроме плановой замены масла и нескольких расходников.

Volvo 200 Series

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Не менее крепким показал себя универсал Volvo 200 Series. В мире существует как минимум один экземпляр этой модели с 2,1-литровой бензиновой «четверкой» на 107 л.с., которому оказалось по силам без каких-либо технических проблем проехать 2 миллиона 623 тысячи километра.

И, что самое интересное, большая часть из этого километража не требовала ремонта двигателя. 

BMW 3-Series

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Несмотря на то, что автомобили BMW в большинстве своем считаются ненадежными, в портфолио баварской компании есть пример с купе 325i 1990 года выпуска. Машина прошла ресурсный тест Mobil 1, в котором оценивая эффективность моторного масла «тройку» заставили работать на стенде четыре года подряд (днем и ночью) на скорости в 136 километров в час. 

Кратковременные остановки использовались лишь для того, чтобы провести плановое техобслуживание. В итоге к концу четырех лет 2,5-литровый 6-цилиндровый бензиновый двигатель этого BMW накопил пробег в 1,7 миллиона километров. 

Saab 900

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Примерно такой же пробег удалось продемонстрировать хэтчбеку Saab 1989 года, владельцем которого был агент по недвижимости из США. Машина доказала, что турбонаддув для мотора совсем не приговор. 

Со своим 2-литровым 4-цилиндровым агрегатом автомобиль проехал 1 миллион 611 тысяч километров, а единственной крупной замененной деталью за этот пробег оказалась трансмиссия, вышедшая из строя при цифре на одометре почти в полмиллиона км. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Открытые источники

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