Автомобили, двигатели которых прослужили более 1 миллиона км

Надежность автомобиля была и остается одним из приоритетов для покупателей всех поколений. И одно из главных мест в ней занимает безотказность силового агрегата машины.

Эксперты Daily-Motor.Ru на основе существующих в мире примеров составили список из автомобилей, двигатели которых оказались способны преодолеть более 1 миллиона километров пробега без каких-либо серьезных поломок.

Volvo P1800S

Безусловным лидером в этом рейтинге является седан Volvo P1800S 1966 года, проехавший за свою жизнь 5 миллионов 230 тысяч километров. За этот невероятный пробег ему понадобилось всего 2 капремонта его 1,8-литровой рядной бензиновой «четверки» мощностью 103 лошадиные силы, но большинство заводских деталей двигателя даже в ходе них были сохранены.

Mercedes-Benz W124

Свою безукоризненную надежность доказал и Mercedes-Benz W124. В Германии есть живой пример, когда владелец этой машины 1976 года преодолел на ней 3 миллиона 400 тысяч километров.

Добиться этого удалось благодаря неубиваемости его 2-литрового 4-цилиндрового дизельного агрегата на 74 лошадиные силы, который в течение первого миллиона километров не потребовал никаких вмешательств в его конструкцию кроме плановой замены масла и нескольких расходников.

Volvo 200 Series

Не менее крепким показал себя универсал Volvo 200 Series. В мире существует как минимум один экземпляр этой модели с 2,1-литровой бензиновой «четверкой» на 107 л.с., которому оказалось по силам без каких-либо технических проблем проехать 2 миллиона 623 тысячи километра.

И, что самое интересное, большая часть из этого километража не требовала ремонта двигателя.

BMW 3-Series

Несмотря на то, что автомобили BMW в большинстве своем считаются ненадежными, в портфолио баварской компании есть пример с купе 325i 1990 года выпуска. Машина прошла ресурсный тест Mobil 1, в котором оценивая эффективность моторного масла «тройку» заставили работать на стенде четыре года подряд (днем и ночью) на скорости в 136 километров в час.

Кратковременные остановки использовались лишь для того, чтобы провести плановое техобслуживание. В итоге к концу четырех лет 2,5-литровый 6-цилиндровый бензиновый двигатель этого BMW накопил пробег в 1,7 миллиона километров.

Saab 900

Примерно такой же пробег удалось продемонстрировать хэтчбеку Saab 1989 года, владельцем которого был агент по недвижимости из США. Машина доказала, что турбонаддув для мотора совсем не приговор.

Со своим 2-литровым 4-цилиндровым агрегатом автомобиль проехал 1 миллион 611 тысяч километров, а единственной крупной замененной деталью за этот пробег оказалась трансмиссия, вышедшая из строя при цифре на одометре почти в полмиллиона км.