Раскрыты самые ненадежные машины 2024 года: Volkswagen оказался худшим

Надежность не всегда является главным фактором при выборе машины, особенно когда речь идет о новом автомобиле. Но это определенно важный аспект, который точно не стоит упускать из виду, чтобы затем не оказаться на обочине в ожидании эвакуатора.

Издание «USNews» ознакомилось с исследованием авторитетного аналитического агентства «J.D.Power», составив десятку самых ненадежных машин 2024 года. От них советуют держаться подальше. В итоговый рейтинг вошли модели со средними и удовлетворительными оценками, полученными автомобилями на основе отзывов об их владении в течение трех лет.

Ford Mustang Mach-E

Десятку самых ненадежных автомобилей 2024 года открыл шведский кроссовер Volvo XC90 с результатом в 70 баллов из 100, разделивший аналогичную оценку с Tesla Model Y и Mazda CX-50. Но еще хуже дела шли у Ford Mustang Mach-E, заработавшим всего 69 баллов из 100.

Toyota bZ4X

Шестым в ТОП-10 оказался первый электрический кроссовер Toyota – bZ4X, удостоившийся от авторов рейтинга оценке всего 64 балла из 100, а пятым стал шведский Polestar 2 (64/100).

Toyota Supra

Четверка худших включила в себя спортивную Toyota Supra. Машине досталось всего 63 балла за надежность. Точно такую же оценку получил Audi Q4 e-tron, занявший в этом анти-рейтинге третье место.

Volkswagen ID.4

На второй позиции расположился кроссовер Cadillac Lyriq (60/100), а самым проблемным автомобилем 2024 года был назван «паркетник» Volkswagen ID.4, оценка надежности которого составила ужасающие 54 балла из 100.