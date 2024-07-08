В Россию привезли малоизвестный кроссовер Nissan за 2,1 миллиона рублей

Nissan обладает внушительной линейкой моделей, сосредоточенной в сегменте SUV, где многие автомобили в России практически неизвестны. Знакомить с ними жителей нашей страны уже давно призваны параллельные импортеры, которые накануне начали ввоз в РФ небольшого кроссовера Nissan. Автомобиль знаменит тем, что построен на платформе экстравагантного Juke и пользуется высоким спросом в Китае и США.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, «серые» автосалоны приступили к торговле на российском рынке новыми «паркетниками» Nissan Kicks.

Машины прибыли к нам по параллельному импорту из КНР и предлагаются только в одном варианте оснащения – с 1,6-литровым бензиновым мотором на 124 лошадиные силы, сопряженным с вариатором CVT и безальтернативным передним типом привода.

Длина машины равна 4,3-метрам, ширина – 1,8-метрам, высота – 1,6-метрам, а масса составляет 1360 кг.

Модель Kicks появилась в гамме Nissan еще в 2016 году. Машину спроектировали на архитектуре когда-то популярного (несмотря на необычный дизайн) кроссовера Juke.

Выпуском параллельно импортированных Kicks, которые собирают в Китае, занимается совместный завод Nissan – Dongfeng. Цены на такие автомобили в России начинаются от 2 миллионов 100 тысяч рублей.