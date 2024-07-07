В Россию привезли «народный» корейский седан вместо Lada Granta

Сегмент компактных седанов остается в России единственным, в котором покупатели все еще могут рассчитывать на маломальски приемлемые цены. Лидером в нем традиционно считается отечественная Lada Granta, которая берет своей стоимостью и позиционируется в качестве «народной» 4-дверки. Недавно у нее появился конкурент из Кореи, который во многом превосходит своего оппонента, но при этом не стоит космических денег.

Редакция Daily-Motor.Ru проштудировала предложения «серых» дилеров выяснив, что недавно в Россию завезли партию новых седанов Kia Pegas. Машины, как и большинство других иностранных автомобилей, прибыли к нам по параллельным схемам поставок.

Pegas построен на платформе второго поколения Rio. Седан обладает схожими с «Грантой» размерами, но при этом способен похвастать проверенным временем оснащением.

Так, к примеру, корейский «народный» седан комплектуется 1,4-литровым бензиновым атмосферным мотором на 95 л.с., который обладает простой и надежной конструкцией. При должном обслуживании этот двигатель способен без труда выходить до 450 тысяч километров. Связку ему составляет не менее крепкий классический 4-диапазонный «автомат».

Арсенал модели хоть и простецкий (в нем значится кондиционер, электростеклоподъемники и мультимедийная система), но все же превосходит «Гранту» такой прелестью цивилизации как люк в крыше.

Единственное, в чем Granta способна дать «Пегасу» фору, так это в цене. Российская 4-дверка с «автоматом» сегодня по официальному прайсу «АвтоВАЗа» стоит от 1,3-миллиона рублей, тогда как за параллельно импортированного корейца у нас просят 1,6-миллиона рублей.