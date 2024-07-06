Новый Hyundai Palisade, который появится в 2025 году, показали со всех ракурсов

Актуальное, первое по счету поколение кроссовера Palisade, являющегося флагманом SUV-линейки Hyundai, появилось осенью 2018 года. Спустя 4 года автомобиль прошел через процедуру планового обновления, получив совершенно новый дизайн передней части кузова. Сейчас Hyundai работает над второй генерацией этой модели, которая, как ожидается, переживет кардинальные перемены в экстерьере.

На днях специалисты корейской студии «NY Mammoth» нарисовали серию рендеров, которые должны продемонстрировать потенциальный вариант дизайна Palisade 2025 со всех возможных ракурсов (премьера машины, как ожидается, состоится в следующем году).

По задумке художников, черпавших вдохновение в шпионских фотографиях тестовых образцов «Палисад», новинке Hyundai предстоит примерить на себе более брутальный внешний вид по сравнению с ее предшественником.

Автомобиль изменится как спереди и сзади, так и сбоку, за счет оквадраченного профиля оказавшись похожим на Land Rover.

Машину ждет появление новой вертикальной пиксельной светотехники на LED-элементах, которая окажется аккуратно вписана в массивную решетку радиатора и задний бампер. Кроме того, автомобиль получит более выраженные рейлинги на крыше, новую подоконную линию и совершенно другой салон, который изменится почти до неузнаваемости.

Техническая сторона нового поколения флагманского кроссовера Hyundai пока засекречена, но корейские СМИ пишут, что свежий Palisade будут продавать как с бензиновым турбомотором, так и с гибридным силовым агрегатом. Оба двигателя заменят актуальные 3,5- и 3,8-литровые «атмосферники» и 2,2-литровый турбодизель.

В продажу новый Palisade поступит ориентировочно в середине 2025 года.