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Новое поколение внедорожника Kia Mohave показали на реалистичных изображениях

Машина изменилась почти до неузнаваемости

Текст: Алексей Шмидт
new 2026 kia borrego mohave digitally targets america s body on frame mid size suvs 5 1

Рамный внедорожник в актуальной итерации Kia Mohave находится в строю с далекого 2019 года, когда машина пережила крупный рестайлинг. Все это значит, что для этой модели уже давно назрела смена поколений, о которой в «Киа» предпочитают отмалчиваться. Чего можно ожидать от дизайна свежей генерации корейского «вездехода» продемонстрировали художники, известные в Сети как сотрудники студии «Digimods Design».

Цифровые иллюстрации были вдохновлены некоторыми из последних продуктов Kia. Отсюда и знакомый дизайн передней и задней частей кузова. 

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На рендерах новый Mohave выглядит совершенно иначе по сравнению со своей текущей версией, которая еще несколько лет не только продавалась, но и выпускалась в России (на заводе «Автотор» в Калининграде). 

Спереди машине достались стреловидные осветительные приборы, более узкая решетка радиатора и большой агрессивный бампер с крупными воздухозаборниками посередине. Что до кормы, то там наиболее заметными глазу изменениями стали другие фонари, соединенные между собой светодиодной полосой.

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Кроме них новому Mohave нарисовали модернизированную дверь багажника, перелицованный бампер и даже наградили его имитацией небольшого диффузора.

new 2026 kia borrego mohave digitally targets america s body on frame mid size suvs 3 1

Дополнили картину переработанные окна, другие рейлинги и слегка иная линия крыши. 

О технических изменениях в новом «Мохав» (если он действительно находится в разработке) пока остается только догадываться. Актуальный внедорожник на домашнем для себя южнокорейском рынке предлагается с 3-литровым дизельным мотором, выдающим 253 лошадиные силы и 560 Нм крутящего момента. Ассистирует ему АКПП с восемью передачами и система полного привода. 

Фото:Digimods DESIGN

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