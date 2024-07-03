Новое поколение внедорожника Kia Mohave показали на реалистичных изображениях

Рамный внедорожник в актуальной итерации Kia Mohave находится в строю с далекого 2019 года, когда машина пережила крупный рестайлинг. Все это значит, что для этой модели уже давно назрела смена поколений, о которой в «Киа» предпочитают отмалчиваться. Чего можно ожидать от дизайна свежей генерации корейского «вездехода» продемонстрировали художники, известные в Сети как сотрудники студии «Digimods Design».

Цифровые иллюстрации были вдохновлены некоторыми из последних продуктов Kia. Отсюда и знакомый дизайн передней и задней частей кузова.

На рендерах новый Mohave выглядит совершенно иначе по сравнению со своей текущей версией, которая еще несколько лет не только продавалась, но и выпускалась в России (на заводе «Автотор» в Калининграде).

Спереди машине достались стреловидные осветительные приборы, более узкая решетка радиатора и большой агрессивный бампер с крупными воздухозаборниками посередине. Что до кормы, то там наиболее заметными глазу изменениями стали другие фонари, соединенные между собой светодиодной полосой.

Кроме них новому Mohave нарисовали модернизированную дверь багажника, перелицованный бампер и даже наградили его имитацией небольшого диффузора.

Дополнили картину переработанные окна, другие рейлинги и слегка иная линия крыши.

О технических изменениях в новом «Мохав» (если он действительно находится в разработке) пока остается только догадываться. Актуальный внедорожник на домашнем для себя южнокорейском рынке предлагается с 3-литровым дизельным мотором, выдающим 253 лошадиные силы и 560 Нм крутящего момента. Ассистирует ему АКПП с восемью передачами и система полного привода.