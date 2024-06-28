Второе поколение Hyundai Palisade показали на финальных рендерах

Компания Hyundai за последнее время успела отметиться несколькими интересными новинками в сегменте SUV, одной из которых стал суперкомпактный «паркетник» Inster. А теперь южнокорейский автогигант готовится представить его полную противоположность – флагманский кроссовер Palisade второго поколения.

Как будет выглядеть такой вседорожник до сих пор загадка, но разгадать ее всеми силами пытаются независимые дизайнеры из Сеула, известные как авторы канала «NY Mammoth».

Художники нарисовали финальный вариант рендеров нового Palisade, на которых машина внешне предстала максимально близкой к товарному исполнению. В основу изображений легли последние шпионские фото модели, сделанные во время ее заключительных тестов.

Как можно заметить по получившимся картинкам, самому крупному кроссоверу в гамме Hyundai в новом поколении предстоит пережить существенное преображение. Машина окажется гораздо брутальнее, чем был ее предшественник, и получит элементы экстерьера (боковой профиль), заимствованный у свежего Santa Fe.

Передняя часть кузова нового Palisade должна обзавестись собственным дизайном, который включит в себя огромную решетку радиатора с прерывистыми хромированными линиями, вертикальные блоки ДХО и головного света, а также прямоугольный бампер.

В то же время корме достанется схожая по рисунку задняя светотехника, иная крышка багажника и простой по форме бампер.

Технические характеристики нового Palisade сейчас засекречены, но ранее инсайдерам удалось выяснить, что машине могут достаться 2 новых мотора. В их числе должны оказаться 2,5-литровый гибридный агрегат, а также 3,5-литровый «наддувный» V6, который расположится на вершине гаммы и заменит 3,8-литровый ДВС.

Презентовать новое поколение Hyundai Palisade собираются уже в конце этого года, но продажи машины начнутся не раньше второй половины 2025-го.