В США автовладельцы начали хранить ключи от машин в чехлах с RFID-блокировкой

История с угонами автомобилей Hyundai и Kia в США привела к тому, что количество краж машин в стране бьет рекорды. Преступники постоянно изобретают новые способы, как можно похитить авто, тогда как автовладельцы работают над тем, чтобы давать им отпор собственными методами.

По информации зарубежного портала «Motorbiscuit», некоторые американцы, опасаясь того, что их автомобиль будет украден, начали хранить брелоки ключей от своих машин в специальных чехлах, которые блокируют радиочастотный сигнал (RFID). Спрос на такие аксессуары в Штатах за последнее время сильно вырос.

По задумке «заокеанских» автовладельцев, таким способом они не дают угонщикам возможности воспользоваться популярным методом кражи, когда те ретранслируют сигнал, излучаемый штатным брелоком, и обманывают иммобилайзер автомобиля.

Метод работает исключительно с машинами, оснащенными системой бесключевого доступа, поэтому иногда владельцы таких автомобилей предпочитают отключать эту функцию. Ведь в случае, когда автомобилисту нужно нажимать на кнопку брелока, чтобы открыть свое авто, обычная релейная атака на него попросту не сработает.

Впрочем, так делают далеко не все. В качестве альтернативы этому методу некоторые американцы ищут другие возможность ослабить или заблокировать RFID-сигнал, идущий от их ключей к машинам.

К примеру, отдельные энтузиасты хранят брелоки в металлических коробках, алюминиевых банках и даже пакетах из-под чипсов, сделанных из фольги.