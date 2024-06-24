После кроссовера Bigster Dacia выпустит его купеобразную версию

Румынская марка Dacia (входит в Renault Group) собирается удвоить свой оборот к 2030 году. Ближайшим крупным запуском этой компании станет кроссовер Bigster, который появится в 2025-м, а после него готовится еще несколько моделей – проект C Neo и кросс-версия того же «Бигстер». Чего можно ждать от последней рассказали журналисты издания «MotorsActu».

Новинка задумывается как альтернатива Renault Arkana, которая уже снята с производства на большинстве рынков. Вместо нее в продажу поступит доступный кросс-купе Bigster Coupe.

Концепт Dacia Bigster

Ходят слухи, что «паркетник» появится на европейском рынке ориентировочно к лету 2026 года и будет представлять собой копию оригинальной модели, отличающейся от нее более покатой линией крыши.

Рендер купеобразной версии Dacia Bigster

Технические подробности как о Bigster, так и о его версии Coupe пока не раскрываются, но известно, что оба автомобиля будут построены на платформе CMF-B. Аналогичную «тележку» сейчас использует в том числе действующий Duster (3 поколение).

В список двигателей новинки Dacia инсайдеры включают те же моторы, которые, вероятно, будут положены классическому Bigster. В их числе должны оказаться гибридные силовые установки, а также агрегаты, способные работать на альтернативном виде горючего (сжиженный газ).

В базе Bigster Coupe заявлен как переднеприводный, а систему 4WD покупателям предложат в качестве опции. В качестве трансмиссии машине будет положен исключительно «автомат».