Как отбойники амортизаторов Volkswagen превратились в популярную игрушку для собак

Владельцы домашних животных (особенно собак) знают, что с ними необходимо периодически играть. Физические упражнения позитивно влияют на их здоровье и психику. Существует немало игрушек, способных занять питомца на несколько часов. Но далеко не все они основаны на автомобильных деталях.

Компания Kong стала известна благодаря игрушке, представляющей собой своего рода резиновый цилиндр неправильной формы, похожий на пирамиду. У него есть два отверстия на каждом конце, куда собаководы закладывают лакомства, что вызывает у четвероногих друзей восторг. Но мало кому известно, что эта игрушка появилась благодаря отбойникам амортизаторов одной из моделей Volkswagen.

«Конги» увидели свет в 70-х годах прошлого столетия в одной из мастерских США (штата Колорадо), где автомеханик Джо Маркхэм ремонтировал автомобили в сопровождении своей собаки, немецкой овчарки по кличке Фиц.

Мужчина знал, что Фиц был склонен кусать и жевать практически любой предмет, который оказывается в зоне его досягаемости, включая камни. И это нередко повреждало его зубы. В один из дней Маркхэм перебирал подвеску фургона Volkswagen Type 2 и случайно уронил его отбойник амортизатора.

Деталь укатилась к псу и тот начал ее активно кусать, явно заинтересовавшись такой необычной находкой. Благодаря тому, что отбойник сделан из резины, зубы собаки оставались целыми, что навело автомеханика на интересную мысль – начать продавать подобного вида игрушку для животных.

После нескольких усовершенствований мужчина создал знаменитый Kong. В его основу лег отбойник амортизатора с артикулом P/N 211 501 191, предназначавшийся для фургонов VW Type 2 с 1966 по 1979 годов выпуска, а также Type 3 с 1962 по 1966 производственных лет.