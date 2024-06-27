Стало известно, как Vinfast провалил испытания своих машин в России

Вьетнамский автомобильный концерн Vinfast за последние годы смог выбраться за пределы родины и начал поставки своих машин на многие рынки (Ближний Восток и даже США). В какой-то момент компания должна была появиться с собственным модельным рядом и в России, но пока это так и не произошло.

Паблик «Русский автомобиль» раскрыл малоизвестную историю, которая объясняет причины того, почему Vinfast так и не вывел свою продукцию на наш рынок.

По словам инсайдера, еще полтора года назад «Винфаст» заказал для своих электрокаров в России полномасштабные испытания, которые включали в себя крупный пробег по нескольким климатическим зонам РФ.

Однако результаты этих тестов, очевидно, оказались неудачными. Причем настолько, что автопроизводитель решил отложить вояж в Россию на неизвестный срок и даже отказался забирать провалившие испытания автомобили.

Сегодня тестовые образцы «Винфастов», которые собирались начать продавать в России, стоят на парковке неподалеку от предприятия фирмы Luzar. Не так давно там прошло одно из очередных специальных мероприятий, где вьетнамские машины предстали публике на полное обозрение.