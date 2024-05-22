Новый 7-местный кроссовер Volkswagen, адресованный всему миру: первое изображение

Кроссовер Tayron входит в гамму VW на китайском рынке с 2018 года, выпускаясь на совместном заводе FAW-Volkswagen. В прошлом году стало известно, что немцы хотят сделать эту 7-местную модель глобальной, которая заменит в линейке автопроизводителя длиннобазную версию «паркетника» Tiguan (с приставкой «L» или же «Allspace» в зависимости от рынка сбыта).

Накануне испанский портал «Motor.es» решил пофантазировать насчет дизайна этой модели, опубликовав ее первое рендерное изображение. В основу визуализации легли шпионские фотографии Tayron, сделанные на дорогах Европы.

Рендер нового Volkswagen Tayron, предназначенного для мирового рынка

Судя по получившейся картинке, глобальному VW Tayron предстоит внешне заметно отличаться от своего китайского аналога.

Машина получит собственную переднюю часть кузова с совершенно иным оформлением, где оптика окажется гораздо более узкой, чем на «поднебесном» вседорожнике, а радиаторная решетка будет отсутствовать как таковая. Вместо нее машине достанется объемный воздухозаборник в нижней части бампера.

Остальные кузовные детали также получат собственный вид, а характерный для китайского Tayron обвес из неокрашенного пластика и вовсе канет в Лету.

Китайский Volkswagen Tayron

В качестве платформы для машины обещают задействовать архитектуру MQB-A2 и продавать глобальный «Таурон» хотят только в 7-местном исполнении. Выпуск автомобиля наладят на предприятии VW в Германии, откуда кроссовер будут поставлять в другие страны.

Серийное производство нового вместительного кроссовера Volkswagen стартует в течение 2024 года.