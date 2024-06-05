Адресованный латиноамериканцам купеобразный кроссовер Volkswagen готов к первому обновлению

В 2020 году Volkswagen представил очередной недорогой кроссовер, который был адресован Латинской Америке. Машину построили на платформе европейского VW Polo и назвали Nivus. С тех пор прошло уже 4 года, а это значит, что «Нивус» ждет первый плановый рестайлинг.

Накануне тестовый прототип такого кросс-купе был замечен во время испытаний на дорогах Аргентины. Причем не в единственном экземпляре. Машины были облачены в камуфляж спереди и сзади, намекающий на то, что основные изменения стоит ждать именно в этих областях кузова.

Судя по шпионским фото, рестайлинговый Nivus может получить полностью переделанные бампера, другую решетку радиатора, новые колесные диски и модернизированные задние фонари.

По информации бразильского офиса издания «Motor1», автомобиль сохранит базовый литровый мотор TSI, выдающий 116 лошадиных сил на бензине и 128 л.с. на этаноле. При этом «топовый» вариант кроссовера обзаведется 1,4-литровым двигателем TSI на 150 «сил».

Механической трансмиссии у Nivus с обновлением не появится – как и прежде ему будет положен только 6-диапазонный «автомат».

То же самое касается и привода. Субкомпакт продолжат продавать исключительно с передним приводом.

В продажу в Латинской Америке обновленный Volkswagen Nivus поступит в течение этого года.