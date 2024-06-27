В Россию привезли новый ультрабюджетный кроссовер Hyundai

После успеха Creta компания Hyundai взялась активно развивать линейку субкомпактных кроссоверов, представив небольшой «паркетник» Bayon, а затем и самый младший в гамме SUV – Casper. Машина стала наиболее компактным и, соответственно, ультрабюджетным представителем этого класса.

На днях один из таких автомобилей ввезли в Россию по параллельному импорту. Это кроссовер 2024 года, приехавший на наш рынок из Южной Кореи. Продавцом выступает частное лицо, которое указывает в объявлении, что речь идет о версии Hyundai Casper, названной Base.

Машина оснащена литровым бензиновым турбомотором, выдающим 100 лошадиных сил. Пару ему составляет классический 4-ступенчатый «автомат» и только передний привод (полный в этой модели не предусмотрен конструкцией).

Casper появился в гамме Hyundai в 2021 году. Машину построили на платформе Kia Picanto (K1). Ее длина составила всего 3,6-метра, ширина – 1,6-метра, а колесная база растянулась на 2,4-метра.

Салон автомобиля предусмотрели для четырех человек, а также наградили его 301-литровым багажником (при максимально сдвинутых креслах заднего ряда).

Несмотря на то, что изначально Casper заявлен как ультрабюджетник (в Корее за него просят от 13,5 миллиона вон или 880 тысяч рублей), в России машина традиционно стоит гораздо дороже. За единственное предложение такого кроссовера 2024 года выпуска в РФ просят ни много ни мало 2,5 миллиона рублей.