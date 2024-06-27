Новое поколение Mitsubishi Pajero Sport явили миру на неофициальных изображениях

В начале лета Mitsubishi опубликовала новый стратегический план компании на ближайшие годы, в котором фигурировали тизеры целого списка ее грядущих моделей. Среди них журналисты обнаружили некий крупный внедорожник, который, по слухам, может оказаться следующей генерацией Pajero Sport.

Молодой независимый дизайнер, известный в Сети под ником «Malvin WS», взял тизер этого загадочного автомобиля и изображения нового поколения L200/Triton, а затем нарисовал на их основе дизайн будущего Pajero Sport.

Как можно увидеть на получившихся картинках, главной фишкой этой модели должны стать Т-образные светодиодные дневные ходовые огни. Между ними расположится черная 4-угольная решетка радиатора, а также бампер с характерными выпуклостями.

Что касается боковин, то они выглядят так, будто срисованы целиком и полностью с L200/Triton актуального поколения. И это неудивительно, учитывая, что в основу нового Pajero Sport с 99-процентной вероятностью ляжет платформа именно этого пикапа.

Машина должна сохранить свою рамную конструкцию, но при этом обзавестись гибридным вариантом, который устранит минусы текущего внедорожника (высокий уровень выбросов и низкая экономичность).

Официальный дебют новый Pajero Sport ждет ориентировочно в последнем квартале 2025 года.