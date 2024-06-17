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Рестайлинг Sportage: дизайнеры показали, как изменится самый популярный кроссовер Kia

Премьера машины уже не за горами

Текст: Алексей Шмидт
기아 스포티지 NQ5 페이스리프트에 대한 업이트 예상도가 공개 되었습니다. Expectations for the Kia Sportage NQ5 facelift have been revealed. 기아 스포티지 스포티지페이스리프트 예상디자 1

Sportage остается самым популярным кроссовером в линейке компании Kia. Его актуальное, пятое по счету поколение дебютировало в 2021 году, а сейчас корейские инженеры работают над плановым рестайлингом, который должен привнести в дизайн машины некоторые изменения. 

Как поменяется с обновлением бестселлер Kia накануне показали художники студии «NYMammoth», опубликовавшие рендеры нового Sportage в различных цветах кузова.

기아 스포티지 NQ5 페이스리프트에 대한 업이트 예상도가 공개 되었습니다. Expectations for the Kia Sportage NQ5 facelift have been revealed. 기아 스포티지 스포티지페이스리프트 예상디자 3

На выложенных в Сеть картинках видно, что реформенный «Спортейдж» сохранит действующий динамичный профиль с коротким «носом».

Главные перемены в его дизайне произойдут спереди, где машине достанется новое оформление оптики, другая решетка радиатора, а также перелицованный бампер. 

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기아 스포티지 NQ5 페이스리프트에 대한 업이트 예상도가 공개 되었습니다. Expectations for the Kia Sportage N

Часть изменений ждут и в салоне машины, но информации о них пока нет. Что касается технической стороны автомобиля, то здесь, вероятно, сюрпризы исключены. 

Кроссовер должен сохранить актуальную гамму двигателей, состоящую сегодня как из бензиновых, так и дизельных моторов, а также гибридных силовых установок (в том числе подзаряжаемых). 

기아 스포티지 NQ5 페이스리프트에 대한 업이트 예상도가 공개 되었습니다. Expectations for the Kia Sportage NQ5 facelift have been revealed. 기아 스포티지 스포티지페이스리프트 예상디자 2

Все коробки передач останутся автоматическими и включат в себя 7-скоростной «робот» с двумя сцеплениями, а также классические 6 или 8-диапазонные гидротрансформаторы. 

Официальный дебют нового Kia Sportage запланирован на текущий год, но точные даты премьеры машины еще не раскрыты.  

Фото:NY Mammoth

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