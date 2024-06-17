Рестайлинг Sportage: дизайнеры показали, как изменится самый популярный кроссовер Kia

Sportage остается самым популярным кроссовером в линейке компании Kia. Его актуальное, пятое по счету поколение дебютировало в 2021 году, а сейчас корейские инженеры работают над плановым рестайлингом, который должен привнести в дизайн машины некоторые изменения.

Как поменяется с обновлением бестселлер Kia накануне показали художники студии «NYMammoth», опубликовавшие рендеры нового Sportage в различных цветах кузова.

На выложенных в Сеть картинках видно, что реформенный «Спортейдж» сохранит действующий динамичный профиль с коротким «носом».

Главные перемены в его дизайне произойдут спереди, где машине достанется новое оформление оптики, другая решетка радиатора, а также перелицованный бампер.

Часть изменений ждут и в салоне машины, но информации о них пока нет. Что касается технической стороны автомобиля, то здесь, вероятно, сюрпризы исключены.

Кроссовер должен сохранить актуальную гамму двигателей, состоящую сегодня как из бензиновых, так и дизельных моторов, а также гибридных силовых установок (в том числе подзаряжаемых).

Все коробки передач останутся автоматическими и включат в себя 7-скоростной «робот» с двумя сцеплениями, а также классические 6 или 8-диапазонные гидротрансформаторы.

Официальный дебют нового Kia Sportage запланирован на текущий год, но точные даты премьеры машины еще не раскрыты.