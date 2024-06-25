Новое поколение младшего брата Hyundai Creta появится в 2025 году

Долгое время самым бюджетным кроссовером в SUV-гамме Hyundai был ее бестселлер Creta, но поняв, что это золотая жила, корейцы начали расширять линейку субкомпактов. В 2019-м году у этого «паркетника» появился младший брат, получивший имя Venue.

Машину продавали на множестве рынков, в том числе в Индии, Корее и даже США, а сейчас для нее готовят новое, второе по счету поколение. Более того – уже известны сроки дебюта такого автомобиля.

По информации портала «ICN», Hyundai сменит генерацию Venue уже в начале 2025 года. Субкомпактный кроссовер ждут серьезные обновления как снаружи, так и внутри, но техническая сторона машины, скорее всего, останется нетронутой.

Дизайн автомобиля должен поменяться с оглядкой на новый фирменный стиль Hyundai и получить более угловатые линии кузова и деталей, тогда как в салоне машины может расположиться сдвоенный экран мультимедийной системы и цифровой панели приборов (по аналогии со свежей Creta).

Агрегатная линейка новинки, по всей вероятности, будет прежней. К примеру, в Индии Venue продают с 1,2-литровым «атмосферником» мощностью 83 л.с., литровой «турботройкой», выдающей 120 «сил» и даже дизелем (на 100 л.с.).

Ассистирует этой линейке целый список трансмиссий, начинающийся с 5-скоростной классической «механики» и заканчивающийся 7-диапазонным роботом. Привод может быть только передним, но у ездовой электроники есть режим движения по снегу, грязи и песку.