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Kia запретила владельцам кроссоверов Niro EV заряжать их в помещениях

Такая процедура может вызвать серьезный пожар 

Текст: Алексей Шмидт
Копия kia niro ev design side 1

Корейский автопроизводитель Kia начал отзывную кампанию в отношении более 2 тысяч электрических кроссоверов Niro EV 2022 года выпуска. Все они оснащены высоковольтной заглушкой аккумулятора, которая может перегреться и расплавиться, что вызовет потерю мощности и приведет к потенциальному возгоранию автомобиля. 

В компании еще разбираются, с чем связана проблема, но близки к мнению, что виноват поставщик разъемов для зарядки. Деталь уже отправили в Корею для дальнейшего анализа, а также проинформировали всех дилеров о том, что с такими разъемами могут возникнуть неприятности. 

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Независимо от того, что вызывает электрическое сопротивление, этот дефект способен привести к серьезным последствиям, если возникнет во время зарядки или же движение автомобиля.

Более того, в компании предупредили всех владельцев Niro EV, что им лучше не заряжать свои машины в помещениях (гаражи или другие закрытые строения) до тех пор, пока те не пройдут через отзывной ремонт. 

Копия kia niro ev design side 1 1

В ходе сервисной кампании Kia собирается заменить предохранительную заглушу на новую, которая имеет более прочное соединение шины без клеммы «мама-мама». 

Источник:CarsCoops
Фото:Kia

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