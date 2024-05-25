Kia запретила владельцам кроссоверов Niro EV заряжать их в помещениях

Корейский автопроизводитель Kia начал отзывную кампанию в отношении более 2 тысяч электрических кроссоверов Niro EV 2022 года выпуска. Все они оснащены высоковольтной заглушкой аккумулятора, которая может перегреться и расплавиться, что вызовет потерю мощности и приведет к потенциальному возгоранию автомобиля.

В компании еще разбираются, с чем связана проблема, но близки к мнению, что виноват поставщик разъемов для зарядки. Деталь уже отправили в Корею для дальнейшего анализа, а также проинформировали всех дилеров о том, что с такими разъемами могут возникнуть неприятности.

Независимо от того, что вызывает электрическое сопротивление, этот дефект способен привести к серьезным последствиям, если возникнет во время зарядки или же движение автомобиля.

Более того, в компании предупредили всех владельцев Niro EV, что им лучше не заряжать свои машины в помещениях (гаражи или другие закрытые строения) до тех пор, пока те не пройдут через отзывной ремонт.

В ходе сервисной кампании Kia собирается заменить предохранительную заглушу на новую, которая имеет более прочное соединение шины без клеммы «мама-мама».