Двоюродный брат Ford Explorer EV от Skoda выехал на тесты

Новый электрический кроссовер Ford Explorer EV благодаря платформе VW Group может похвастать большим количеством двоюродных братьев, некоторые из которых еще находятся в разработке. Один из таких примеров – компактный «паркетник» Skoda Elroq. Вскоре он должен выйти в продажу и расположиться на ступеньку ниже модели Enyaq.

Недавно машину удалось запечатлеть в рамках тестовых испытаний в Германии. Закамуфлированный прототип проходил обкатку на трассе Нюрбургринг, где, очевидно, оттачивалась его управляемость.

Кроссовер, попавший в объективы папарацци, был сильно замаскирован, поэтому понять, чего ждать от его дизайна пока непросто. Спереди у него установлена двухярусная оптика, большой воздухозаборник, интегрированный в бампер, а также закрытая решетка радиатора. Кроме того, сквозь камуфляж видно, что Elroq получит обычные дверные ручки, простой задний бампер и светодиодные фонари.

В самой Skoda обещают, что машина удивит просторным и очень практичным салоном, который сделает ее идеальным семейным автомобилем.

В основу Elroq должна лечь архитектура MEB от Volkswagen Group. Механически «паркетник» окажется связан с более крупным Skoda Enyaq, а также с Cupra Tavascan, Audi Q4, Audi Q5 e-tron и вышеупомянутым Explprer EV. Помимо них в двоюродные братья новинки записывают целый рой новых VW – от ID.3 до ID.7 и ID.Buzz.

Платформа предоставит Skoda Elroq доступ к многочисленным аккумуляторным батареям и силовым агрегатам, но, скорее всего, машина будет предложена исключительно в одномоторном виде.

Премьеру новинка «Шкоды» справит в конце этого года (вероятно, осенью). Ее продажи и поставки начнутся ориентировочно в декабре 2024-го.