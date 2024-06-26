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BMW вернет 6-Series в производство и откажется от супер-кроссовера XM

Модельный ряд баварской марки ждут серьезные перемены

Текст: Алиса Шашкова
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В автомобильной промышленности задул ветер перемен. И компания BMW одна из первых начала предпринимать попытки остаться впереди. В новом отчете, опубликованном порталом «Autonews», описывается шквал активности баварской марки в отношении своей линейки моделей.

Каждый раз за несколько лет до того, как публика увидит концепт-кар или серийный автомобиль о них узнает несколько игроков отрасли. В некоторых случаях утечка идет от поставщика запчастей, тогда как в других информацию сливают прессе дилеры или богатые клиенты компании. 

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Накануне произошел очередной такой инцидент, в котором были раскрыты несколько новых планов BMW на следующие годы. Согласно сведениям инсайдеров, BMW хочет вернуть 6-Series в строй в виде купе/кабриолета. Автомобиль заменит в модельном ряду компании 8-Series и, возможно 4-Series.

Ожидается, что новая «шестерка» будет предлагаться как с бензиновыми, так и электрифицированными двигателями, а некоторые уверены, что машина и вовсе окажется полностью электрической. 

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Еще одной интересной новостью в этом сливе информации стал намек на отказе BMW от своего супер-кроссовера XM, который вышел на рынок совсем недавно. Предполагалось, что его новое поколение увидит свет в 2028 году, но в итоге это не произойдет и у машины не будет преемника. 

Источник:Autonews
Фото:BMW

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