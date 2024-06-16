В России предлагают купить внедорожник Mercedes-Benz за 300 миллионов рублей

Компания Mercedes-Benz уже несколько лет не представлена на российском рынке официально, но ее модели то и дело появляются в распоряжении «серых» дилеров. Автомобили штутгартского бренда ввозят в РФ по параллельному импорту. И порой в их числе оказываются уникальные экземпляры.

Редакция Daily-Motor.Ru провела анализ предложений на российском рынке, обнаружив объявление о продаже уникального Mercedes-Benz. Речь идет о внедорожнике AMG G63, но не простом, а созданном в единственном экземпляре польским ателье Carlex.

Машина отличается от обычного «Гелика» особенной крышей, на которой ручным методом нанесена гравировка в виде сокола. Как раз в честь него автомобиль получил название G-Falcon.

Гравировка присутствует и на других элементах кузова внедорожника, а дизайн машины дополнен карбоновым обвесом и украшен алмазной пылью.

Внутри уникального G-Class использована отделка из специальной кожи темно-коричневого цвета, которая прошивалась вручную. Она покрывает почти все внутреннее убранство «Гелика».

С точки зрения техники автомобиль не отличается от серийного AMG G63 и оснащается аналогичным 4-литровым «наддувным» бензиновым двигателем, выдающим 585 лошадиных сил. В связке с ним работает девятидиапазонный «автомат».

Продавец обещает привезти уникальный G-Class из Европы. Вот только цена машины зашкаливает. За немецкий внедорожник, прошедший через процедуру тюнинга, хотят выручить ни много ни мало 300 миллионов рублей.