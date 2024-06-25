Пользователи Сети удивились, что у шин есть срок годности

Покрышки являются расходным материалом при эксплуатации любого транспортного средства, но, как оказалось недавно, далеко не все знают, что даже у них есть свой срок годности.

На днях на зарубежном форуме «Reddit» завирусилась запись одного из пользователей, который приобрел машину 2014 года выпуска с пробегом всего 6,5 тысячи километров и был уверен, что автомобиль не потребует никаких вложений. Однако когда его показали автомеханику выяснилось, что у оригинальных покрышек, протектор которых выглядел как новый, истек срок годности, и владельцу нужно будет раскошелиться на свежий комплект.

С 2000 года все покрышки в обязательном порядке должны иметь маркировку с датой производства. Формат представляет собой 4 цифры, напечатанные на боковине каждой шины. Первые две цифры в нем обозначают неделю выпуска (1-52), а остальные – год.

Но когда можно сказать, что у покрышки закончился срок годности? Большинство механиков в шинных мастерских посоветуют сменить резину, если ее возраст старше 10 лет. Но существуют некоторые бренды покрышек, которые рекомендуют менять шины всего через 6 лет с даты их производства.

Эксперты отмечают, что ездить на просроченных покрышках хоть и можно, но небезопасно. И это подтверждают многочисленные аварии с летальным исходом, которые были связаны со старыми шинами. В их числе значится даже ДТП со звездой «Форсажа» Полом Уокером, на Porsche которого были установлены 9-летние покрышки.

Причина, по которой совершенно неизношенные шины, проехавшие минимальное количество километров, могут со временем становиться непригодными для использования, кроется в самой резине. С годами состав способен высыхать и уже не будет обеспечивать безопасного сцепления с дорогой, а также не сможет сгибаться под нагрузками так, как это задумано его производителем.

Более того, в редких случаях существует вероятность, что одна из секций проектора старой шины может отсоединиться от остальной части покрышки во время движения, создав крайне неприятную аварийную ситуацию на дороге.