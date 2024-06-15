Британцы назвали самый выносливый автомобиль в 2024 году: его советуют покупать не глядя

Популярный автомобильный журнал «AutoExpress» из Великобритании ежегодно проводит исследование под названием «Driver Power», в котором изучает уровень удовлетворенности местных автовладельцев своими машинами. В голосовании поднимается вопрос не только качества и комфорта, но и надежности авто.

Взяв за основу эти данные британцы назвали самый выносливый автомобиль в 2024 году, который можно покупать буквально не глядя, ведь он практически не ломается.

Самой надежной машиной этого года, согласно исследованию зарубежного автомобильного издания, является пятое поколение кроссовера Toyota RAV4. Японскому кроссоверу присудили оценку 96,47%, благодаря которой он опередил в рейтинге Skoda Kodiaq (96,24%) и Toyota Yaris 4 поколения (95,68%).

В материале британского журнала говорится, что владение и техническое обслуживание RAV4 является максимально простым благодаря как высокому уровню надежности этой модели, так и возможности расширить гарантию.

Кроме того, опыт Toyota в области гибридов окупается не только долговечностью, но и высокой экономией топлива, что оставляет владельцев таких машин довольными в обоих случаях.

Что касается остальных представителей списка самых выносливых автомобилей в 2024 году, то помимо Toyota RAV4, Skoda Kodiaq и Toyota Yaris в него вошли: Mazda CX-5, Kia Picanto, Dacia Duster, Tesla Model 3, Peugeot 208, Ford Ecosport и Suzuki Vitara.