ДомойАвтоновости сегодняБританцы назвали самый выносливый автомобиль в 2024 году: его советуют покупать не...

Британцы назвали самый выносливый автомобиль в 2024 году: его советуют покупать не глядя

Бонусом: еще 9 машин, которые почти не уступают ему по надежности

Текст: Алексей Шмидт
Копия blue 2022 Toyota RAV4 XSE side shot promo 1

Популярный автомобильный журнал «AutoExpress» из Великобритании ежегодно проводит исследование под названием «Driver Power», в котором изучает уровень удовлетворенности местных автовладельцев своими машинами. В голосовании поднимается вопрос не только качества и комфорта, но и надежности авто. 

Взяв за основу эти данные британцы назвали самый выносливый автомобиль в 2024 году, который можно покупать буквально не глядя, ведь он практически не ломается.

2023 Toyota RAV4 Edge hybrid 05 1

Самой надежной машиной этого года, согласно исследованию зарубежного автомобильного издания, является пятое поколение кроссовера Toyota RAV4. Японскому кроссоверу присудили оценку 96,47%, благодаря которой он опередил в рейтинге Skoda Kodiaq (96,24%) и Toyota Yaris 4 поколения (95,68%).

2023 Toyota RAV4 Edge hybrid 06 1

В материале британского журнала говорится, что владение и техническое обслуживание RAV4 является максимально простым благодаря как высокому уровню надежности этой модели, так и возможности расширить гарантию. 

Может быть интересно

Кроме того, опыт Toyota в области гибридов окупается не только долговечностью, но и высокой экономией топлива, что оставляет владельцев таких машин довольными в обоих случаях. 

Что касается остальных представителей списка самых выносливых автомобилей в 2024 году, то помимо Toyota RAV4, Skoda Kodiaq и Toyota Yaris в него вошли: Mazda CX-5, Kia Picanto, Dacia Duster, Tesla Model 3, Peugeot 208, Ford Ecosport и Suzuki Vitara

Источник:AutoExpress
Фото:Toyota

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+