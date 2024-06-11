Эксперт назвал практичный и сверхнадежный хэтчбек за разумную цену

В современном мире с задранными до предела ценами автопроизводителями приобрести хороший автомобиль бывает непросто, поэтому многие потенциальные покупатели вынуждены мигрировать на вторичный рынок. Ведь если хорошо поискать, то на нем можно обнаружить некоторые модели, способные удивить не только своей практичностью и сверхнадежностью, но и разумной ценой.

Известный «ютубер» Мэтт Гудвин из Великобритании, являющийся экспертом в автомобильной сфере и владельцем собственного популярного канала «High Peak Autos», назвал как минимум одну такую машину. И даже приобрел ее себе в гараж.

Речь идет о хэтчбеке Toyota Corolla с 1,6-литровым бензиновым мотором и автоматической коробкой передач 2002 года выпуска.

По мнению эксперта, такие автомобили вряд ли будут находиться в идеальном состоянии, но зато дадут своим владельцам все то, что им нужно от машины. И даже при базовом обслуживании будут очень редко выходить из строя:

«Если у вас есть такая машина, то вам очень редко придется заглядывать под капот. «Короллы» могут сжигать немного масла, но они очень надежны. Причем настолько, насколько это возможно». Может быть интересно В Россию вернули вседорожник Nissan Pathfinder: теперь он наполовину китайский

Блогер приобрел свой автомобиль всего за 400 фунтов стерлингов (около 45 тысяч рублей), но в России эти хэтчбеки стоят заметно дороже.

На нашем вторичном рынке цены на самые потрепанные экземпляры таких «Королл» начинаются от 350 тысяч рублей.