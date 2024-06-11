Suzuki не позволила Toyota скопировать Jimny: вот как бы выглядел такой внедорожник

В конце прошлого года в Японии разгорелся небольшой скандал. Toyota и Suzuki, активно использующие модель бейдж-инжиниринга и обменивающиеся автомобилями в рамках сотрудничества, пришли к определенному конфликту. Его причиной стало желание «Тойоты» позаимствовать легендарный рамный внедорожник «Сузуки», известный как Jimny, чтобы выпустить на его базе собственную модель.

Руководство Suzuki ответило своим коллегам решительным отказом, ведь для них это было бы то же самое, что попросить скопировать у Toyota ее Land Cruiser. Впоследствии этот вопрос постепенно стих, а сами «тойотовцы» заявили, что готовят собственный внедорожник, который также получит компактные размеры и, негласно намекнули, что он навяжет конкуренцию Jimny.

Но что, если бы Suzuki разрешила копирование одной из своих легендарных моделей? Ответ на него дали дизайнеры портала «SRK Designs», нарисовавшие рендер такого автомобиля.

Художники считают, что внедорожник могли бы назвать Toyota FJ Cruiser. Внешне ему предстояло повторять экстерьер оригинального Jimny, но обладать оформленной по-своему передней частью кузова.

Так к примеру, такой машине достались бы другой капот, делающий кузов рамного вездехода менее квадратным, а также переделанная решетка радиатора и слегка иные фары, тогда как бампер остался бы без изменений.

Салон автомобиля на рендере не показали, но если учитывать предыдущие общие проекты Toyota и Suzuki, единственной разницей в нем между машинами стало бы наличие на рулях разных шильдиков.

Того же самого стоило бы ждать и под капотом, где со 100-процентной вероятностью разместился бы 1,5-литровый мотор K15B, выдающий 105 лошадиных сил, связанный с 4-скоростным «автоматом» и системой полного привода.