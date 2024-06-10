Самый надежный минивэн в мире готов к рестайлингу: как он может выглядеть 

В 2020 году компания Toyota представила четвертое по счету поколение минивэна Sienna. Автомобиль, основным рынком сбыта которого были названы Штаты, зарекомендовал себя как беспроблемный и даже оказался признан авторитетным изданием «iSeeCars» самым надежным представителем в своем классе с оценкой в 8,7-баллов из 10.

С тех пор, как свежая генерация Sienna увидела свет, минуло уже 4 года, что заставляет многих задуматься, когда эту модель ждет рестайлинг.

Независимый художник, известный в Сети под ником «jlord8», решил пофантазировать на этот счет, показав обновленный вариант популярного минивэна Toyota на неофициальных рендерах.

Актуальная версия Toyota Sienna

По мнению художника, нарисовавшего реформенный автомобиль, новая Sienna должна получить дизайн, роднящий ее с представленным недавно кроссовером Crown Signia.

Машине достанется свежее оформление передней части кузова со светодиодными блоками ДХО в виде бумерангов, слившейся с бампером сетчатой решеткой радиатора, а также вертикальными вырезами по бокам, над которыми расположатся основные фары.

Рендер обновленной Toyota Sienna

Технически рестайлинг Sienna (если он действительно готовится) не привнесет в агрегатную линейку модели ничего нового. Сейчас автомобиль построен на платформе TNGA-K и является родственником Toyota Highlander и его Grand-версии, а также кроссовера Lexus TX.

Минивэн комплектуется гибридным силовым агрегатом, в основе которого лежит 2,5-литровый бензиновый мотор на 189 л.с., сопряженный с одним или двумя электрическими двигателями. Связку этому тандему составляет электромеханический вариатор.