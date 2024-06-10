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Самый надежный минивэн в мире готов к рестайлингу: как он может выглядеть 

Ему достанется дизайн в стиле Crown Signia

Текст: Алексей Шмидт
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В 2020 году компания Toyota представила четвертое по счету поколение минивэна Sienna. Автомобиль, основным рынком сбыта которого были названы Штаты, зарекомендовал себя как беспроблемный и даже оказался признан авторитетным изданием «iSeeCars» самым надежным представителем в своем классе с оценкой в 8,7-баллов из 10.

С тех пор, как свежая генерация Sienna увидела свет, минуло уже 4 года, что заставляет многих задуматься, когда эту модель ждет рестайлинг.

Независимый художник, известный в Сети под ником «jlord8», решил пофантазировать на этот счет, показав обновленный вариант популярного минивэна Toyota на неофициальных рендерах.

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Актуальная версия Toyota Sienna

По мнению художника, нарисовавшего реформенный автомобиль, новая Sienna должна получить дизайн, роднящий ее с представленным недавно кроссовером Crown Signia. 

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Машине достанется свежее оформление передней части кузова со светодиодными блоками ДХО в виде бумерангов, слившейся с бампером сетчатой решеткой радиатора, а также вертикальными вырезами по бокам, над которыми расположатся основные фары. 

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Рендер обновленной Toyota Sienna

Технически рестайлинг Sienna (если он действительно готовится) не привнесет в агрегатную линейку модели ничего нового. Сейчас автомобиль построен на платформе TNGA-K и является родственником Toyota Highlander и его Grand-версии, а также кроссовера Lexus TX. 

Минивэн комплектуется гибридным силовым агрегатом, в основе которого лежит 2,5-литровый бензиновый мотор на 189 л.с., сопряженный с одним или двумя электрическими двигателями. Связку этому тандему составляет электромеханический вариатор.

Фото:jlord8

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