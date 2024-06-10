Новый внедорожный минивэн Mitsubishi Delica D:6 впервые показался во всей красе в товарном виде

Одной из главных будущих премьер компании Mitsubishi без сомнений является долгожданное новое поколение ее внедорожного минивэна Delica. Прообраз этой машины был показан еще в прошлом году, когда состоялась премьера концепт-кара D:X, но, судя по новым изображениям, серийный автомобиль будет заметно отличаться от прототипа.

Накануне в Японии вышел новый выпуск глянцевого журнала «BestCarWeb», в котором дизайнеры показали, как может выглядеть Delica D:6 в товарном исполнении. Судя по получившимся изображениям, легендарному японскому вэну достанется совершенно другой дизайн по сравнению с шоу-каром образца прошлой осени.

Концепт-кар Mitsubishi D:X образца 2023 года

Так, к примеру, на рендере новая серийная Delica обладает узкими бумерангообразными светодиодными дневными ходовыми огнями, тогда как у концепта эти блоки были выполнены в форме перевернутых букв «Т».

Кроме того, машины выглядит гораздо ниже, чем концепт, а также обладает традиционными наружными зеркалами.

Рендер нового поколения Mitsubishi Delica (D:6)

Единственными деталями, которые роднят прототип D:X с показанным на рендерах автомобилем, являются бампер со встроенным в него накладками и основными блоками светотехники по бокам.

Никаких официальных подробностей о том, чего ждать от нового поколения «Делики» с точки зрения технической части, пока нет. Впрочем, японские СМИ пишут, что машине должен достаться гибридный силовой агрегат, в основу которого ляжет 2,4-литровый бензиновый ДВС. В сочетании с двумя электромоторами система позволит выдавать более 300 лошадиных сил и будет работать в связке с полным приводом S-AWC.

Официальную премьеру Mitsubishi Delica D:6 ждут в течение 2025 года.