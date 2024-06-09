Раскрыты самые качественные китайские автомобили, работающие на электроэнергии (NEV)

У американского аналитического издания «J.D.Power» есть свои офисы в большинстве крупных стран, одной из которых является Китай.

Накануне местное подразделение этой международной компании «выкатило» свежий рейтинг самых качественных машин NEV, а если быть точнее автомобилей, работающих на новых источниках энергии. В эту категорию, напомним, включают как электромобили, так и гибриды.

Исследование носит длинное название «China New Energy Vehicle Initial Quality Study SM (NEV-IQS)» и учитывает количество проблем, с которыми сталкиваются владельцы электрокаров и гибридов за первые месяцы с момента покупки своих машин (до полугода).

Geometry A Pro

Для каждой из моделей подсчитывается среднее количество недостатков, дефектов и поломок. Чем меньше оказывается этот показатель на каждые сто выпущенных машин, тем более высокое место она занимает в итоговом рейтинге качества.

В 2024 году самым качественным маленьким электрокаром в Китае был назван ситикар Geely Panda Mini с 202 проблемами на каждые 100 собранных авто.

В классе компактных электрокаров победил Geometry A Pro (180/100), а в сегменте компактных электрических SUV: Aion V Plus и BYD Yan Plus со 196 дефектами на каждые 100 автомобилей соответственно.

Zeekr 001

Лучшими по качеству в сегменте среднеразмерных электрокаров стали Nio ET5/ET5T (185/100), тогда как в классе больших электромобилей первенствовал Zeekr 001 (171 проблема с качеством на каждые 100 машин).

WEY Lanshan DHT PHEV

Замкнули рейтинг самых качественных автомобилей NEV в Китае в 2024 году NIO ES8 (177/100), оказавшийся самым безотказным электромобилем премиум-класса, а также две лучших гибридных модели (сегмент легковушек и SUV): BYD Seal PHEV (191 дефект на 100 машин) и WEY Lanshan DHT PHEV с результатом в 185 проблем с качеством на каждую сотню автомобилей соответственно.