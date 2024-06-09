Если у вас есть один из этих автомобилей, то с большой долей вероятности у вас высокий интеллект

Можно ли измерить интеллектуальные способности человека по тому, на каком автомобиле он передвигается? Оказывается, что можно. По крайней мере такое исследование подготовил британский портал «Scarp Car Comparison». В нем он рассказал об автомобилях, которые чаще всего покупают люди с высоким и низким IQ.

Аналитический отдел зарубежного журнала разделил свою работу на две части: в первой с помощью 20 вопросов он измерил IQ водителей в 2024 году, а во второй спросил у каждого из них, каким автомобилем они владеют. Затем эти результаты были связаны между собой.

Оказалось, что средний уровень IQ автовладельцев варьируется в пределах 85 и 115 баллов. При этом самым распространенным автомобилем среди водителей с высоким уровнем интеллекта стала Skoda (99 баллов). За ней расположились машины марок: Suzuki, Peugeot, Mini и Mazda.

На противоположной стороне рейтинга выстроились бренды, которыми чаще всего владеют водители с низким IQ. И в их числе оказались такие компании как: BMW, Fiat и Land Rover.

В отчете также были указаны вкусы водителей с точки зрения механической составляющей и цветовой гаммы.

Выяснилось, что владельцы бензиновых машин обладают более высоким средним баллом IQ (94,35), чем дизельных автомобилей (92 балла). А еще самые умные водители, по статистике, останавливают свой выбор на машинах исключительно белого цвета.