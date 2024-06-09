Эти дорогие автомобильные марки делают самые ненадежные двигатели

Покупая новую машину большинство людей хочет знать, за что платит деньги. В случае с премиальными марками, нашпиговывающими свои автомобили современными технологиями, рассчитывать на безукоризненную надежность не стоит.

Портал «GoBankingRates» составил пятерку дорогих автомобильных брендов, которые не могут похвастать тем, что оснащают свою продукцию безотказными двигателями.

BMW

Интернет наполнен жалобами на двигатели BMW. Фанаты этой компании считают, что ее машины быстры и отлично управляются, однако с надежностью двигателей у них все совсем не так хорошо.

Самыми капризными считаются дизельные моторы N47 и N63 V8 с турбонаддувом, в которых неисправности варьируются от отказов цепи ГРМ до чрезмерного расхода масла и последующего выхода из строя всего силового агрегата.

Ремонт BMW не из дешевых удовольствий, а если верить статистике, то за первые 10 лет вероятность того, что к нему все таки придется прибегнуть составляет целых 45,89%. Это минимум на 10,80% хуже, чем в случае с любым другим автопроизводителем в этом ТОП-е.

Jeep

Редко кто считает Jeep люксовым брендом, но его автомобили стоят заметно дороже, чем остальные в этом классе. Созданные для покорения труднодоступных местностей автомобили американской компании без проблем делают то, для чего их разработали. Однако с выносливостью их двигателей настоящая беда.

По меньшей мере три модели Jeep (Wrangler, Grand Cherokee и Grand Cherokee L) попали в список самых ненадежных автомобилей 2024 года по версии Consumer Reports (оценки 27, 26 и 23 балла из 100 соответственно).

Самыми распространенными жалобами на них были постоянные утечки из радиатора, двигателя и трансмиссии, а также забитые топливные форсунки.

Mercedes-Benz

Когда-то очень давно Mercedes-Benz выпускал машины, которые служили десятилетиями и проезжали сотни тысяч километров. Но с новыми моделями штутгартской компании все далеко не так хорошо, особенно когда речь заходит о надежности их двигателей.

Одним из самых неприятных в эксплуатации считается мотор M156, на котором рвет болты ГБЦ, а также силовые агрегаты M272 и M273, где имеются проблемы с шестернями балансирного вала и механизмами холостого хода.

Land Rover

«Почему два владельца Land Rover не поздоровались друг с другом на работе? Все потому, что они уже встречались утром в ремонтной мастерской». Этот несмешной для владельцев таких машин анекдот как нельзя кстати показывает проблемы с надежностью двигателей этой компании.

Они сообщают о проблемах с 5-литровыми моторами V8, которые страдают от преждевременного износа механизмов ГРМ и натяжителей, что нередко приводит к дорогостоящему ремонту и даже замене двигателей.

Audi

Замыкает пятерку худших еще один автопроизводитель из Германии – Audi. Одним из последних скандалов с его двигателями стал коллективный иск от владельцев, требовавших устранить дефект поршней в их моторах 2.0 T TFSI, который приводил к чрезмерному расходу масла и потенциальному выходу из строя таких ДВС.