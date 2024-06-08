Раскрыты самые безотказные автомобили в 2024 году: список удивит

Крупнейшее зарубежное аналитическое издание «J.D.Power», владеющее собственными подразделениями по всему миру, ежегодно публикует рейтинги самых надежных автомобилей, основываясь на статистике поломок, а также отзывах владельцев.

Свежее исследование этого портала демонстрирует крайне необычные результаты, которые разительно отличаются от ТОП-ов предыдущих лет. Рейтинг 2024 года удивил тем, что первые места в нем неожиданно заняли спортивные автомобили, которые ранее если и фигурировали в таких ТОП-ах, то лишь в единичных случаях и были не на первых позициях.

Так, согласно собранной этим агентством статистике, самым безотказным автомобилем в 2024 году является никто иной как Chevrolet Corvette. Машине присвоили самую высокую оценку в 92 балла из 100.

Один балл ему уступил очередной спорткар, но на этот раз немецкий – Porsche 911, а тройку лучших замкнул массовый кроссовер Chevrolet Equinox с 90 баллами за надежность.

Аналогичная оценка досталась еще одному спортивному автомобилю Porsche Boxter, а пятым и шестым стали японские Nissan Murano и Lexus GX соответственно, заработавшие в рейтинге по 89 баллов из 100.

Замкнул список самых надежных автомобилей в 2024 году целый строй из машин, получивших в свежем рейтинге оценку 88 баллов из 100: в частности пикап Nissan Titan, внедорожник GMC Terrain, пикап Chevrolet Silverado 2500 HD, седан Toyota Camry, кроссовер Chevrolet Blazer и пикап RAM 1500.

Самые надежные автомобили в 2024 году по версии «J.D.Power»

1 место – Chevrolet Corvette (92/100);

2 место – Porsche 911 (91/100);

3 место – Chevrolet Equinox (90/100);

4 место – Porsche Boxter (90/100);

5 место – Nissan Murano (89/100);

6 место – Lexus GX (89/100);

7 место – Nissan Titan (88/100);

8 место – GMC Terrain (88/100);

9 место – Chevrolet Silverado 2500 HD (88/100);

11 место – Chevrolet Blazer (88/100);

12 место – RAM 1500 (88/100).