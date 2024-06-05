Голландцы удивились новой Lada Iskra от «АвтоВАЗа»

Сегодня, 5 июня, компания «АвтоВАЗ» распространила первые официальные изображения новой модели Lada, получившей имя Iskra. Автомобиль получился похожим на старшую Lada Vesta, но не менее привлекательным внешне.
Эта новость оказалась настолько громкой, что заинтересовала даже западных журналистов. Голландское издание «Autoweek» выпустило заметку, посвященную новинке «АвтоВАЗа», в которой удивилось, как российский автогигант смог сделать такой автомобиль.
Статья на сайте зарубежного портала озаглавлена как: «Встречайте первую новую Lada за многие годы». Ее автор отмечает, что пока представлен только седан Iksra, но затем у этой модели появится версия в кузове универсал:
Но удивление голландских журналистов вызвал не сам дизайн новой Iskra, а ее платформа, которая является зарубежной:
Завершает свой материал ее автор информацией о техническом оснащении новой «Искры:
Производство новой модели Lada собираются организовать в начале 2025 года. Сколько она будет стоить пока неизвестно.