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В США назвали самый надежный 3-рядный внедорожник

Это не Toyota

Текст: Алексей Шмидт
2020 Chevrolet Tahoe A o 1

Toyota определенно делает очень надежные автомобили, но ни один из ее 3-рядных внедорожников не является самым безотказным автомобилем в этом классе. Американский портал «J.D.Power» выложил в Сеть свежее исследование, в рамках которого выяснил, какой внедорожник с тремя рядами сидений является наиболее крепким. И, неожиданно для многих, им оказалась не считающая там образцом для подражания Toyota Sequoia. 

Аналитики собирали информацию с опросов, которые рассылались владельцам машин в этом классе после 3 лет владения. В них нужно было указать сведения о любых проблемах, с которыми они сталкивались за последние годы: от качества ЛКП до неисправностей с двигателем трансмиссией или другими компонентами. 

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В итоге в 2020-м, 2021-м, 2023 и 2024 годах наименьшее количество жалоб пришлось на местный Chevrolet Tahoe. 

Поскольку отзывы собирались от людей, которые успели «повладеть» ими более 3 лет, самыми безотказными оказались Tahoe, выпущенные в 2017, 2018, 2020 и 2021 годах соответственно.

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Согласно статистике этого же издания, средний ресурс Chevrolet Tahoe составляет от 250 до 300 тысяч миль (402-482 тысячи километров), но существует немало машин, которые преодолели этот порог благодаря регулярному уходу и надлежащему техобслуживанию.

В случае, если владелец машины проезжает в среднем до 15 тысяч миль или 25 тысяч километров в год, Tahoe способен обеспечить ему от 17 до 20 лет срока службы на дороге без серьезных технических неисправностей, говорится в исследовании.

Источник:Motorbiscuit, J.D.Power

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